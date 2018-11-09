19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Aykul için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi ancak 9 Eylül'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, 27 yaşındaki sanığı 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

EŞYALAR DAYANIŞMA EVİ'NE



Kararı üst mahkemelere taşıyan acılı aile Feray'ın kıyafetlerini staj yaptığı Mezitli Belediyesi'nin Dayanışma Evi'ne teslim etti. Acılı anne Aysel Şahin, kızının elbiselerini öpüp koklayarak gözyaşı dökerken, Belediye Başkanı Neşet Tarhan anneyi teselli etmeye çalıştı.

Kızının ölümü ile canlarından can koptuğunu belirten Aysel Şahin, "Feray evimizin tek kızıydı. 23 yaşında mimarlık bölümü okuyordu. Geçen yıl mezun olacaktı, mezuniyet hazırlığı yapıyorduk. Maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir insan canımızdan canımızı kopardı. Kızım Mezitli Belediyesi'nde staj yapıyordu. Kızımızın eşyalarını daha uygun gördüğümüz için buraya getirdik. Feray her yıl durumu olmayan köy çocukları için kırtasiye ve kitap yardımı yapan bir insandı. Onları dağıtması kısmet olmadı, evde kalmış. Biz de buraya getirdik. Verilen karar da çok adaletsiz. Kızımın kanı yerde kaldı. Türkiye'de boşuna bu kadar kadın cinayetleri olmuyormuş. Çıkan kararlardan dolayı bu kadar kadınlar, kızlar katlediliyormuş. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.