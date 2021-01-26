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Mersin Şehir Hastanesi 4 yılda 7,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verdi

Teknolojik ve fiziki altyapısıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aktif rol alan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017'den bu yana 7,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti sundu.

Mersin Şehir Hastanesi 4 yılda 7,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verdi
AA

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de hizmete açılan hastane, kentin yanı sıra çevre illere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana 7,5 milyon poliklinik hizmetinin verildiği hastaneye, geçen yıl 1 milyon 728 bin 713 hasta müracaat etti. Hastanenin acil servisine de geçen yıl 514 bin 848 başvuru yapıldı ve 270 bin 475 kişinin de yataklı serviste tedavisi gerçekleştirildi.

Hastanenin tam donanımlı ameliyathanelerinde de geçen sene 54 bin 12 cerrahi operasyon gerçekleştirilirken, kentteki anne adaylarının 9 bin 562'si merkezde "doğum heyecanı" yaşadı.

Geniş alanları, modern cihazlar ve güçlendirilmiş kadrolarıyla hizmet sunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kovid-19 sürecinde de hizmetlerini kesintisiz sürdürerek hastalara umut olmaya çalıştı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Bahar Aydınlı, AA muhabirine, hasta kabulüne başladıkları ilk günden bu yana sağlık hizmetlerinde önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Hastanenin fiziki ve teknolojik altyapısıyla sadece Mersin'e değil çevre illere de hizmet verdiğini ifade eden Aydınlı, deneyimli kadrolarıyla hastalara şifa dağıtmaya devam ettiklerini kaydetti.

- "Kovid-19'a rağmen sağlık hizmeti sunmaya devam ettik"

Aydınlı, Kovid-19 sürecinde de hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Pandemi olsa da olmasa da sağlık hizmetini her alanda sürdürmeye devam ediyoruz. Bize başvuranlar sadece Kovid-19 için başvurmuyorlar. Normal sağlık hizmetini almak isteyen vatandaşlarımız da başvurdu. Kovid-19'a rağmen sağlık hizmeti sunmaya devam ettik. Bunu yaparken hastanemizin 3 ayrı kulesi ve ortada merkez binası var. Her kulesi ayrı hastane gibi hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş. Kovid-19 sürecinde hastanemizin bir kulesini ayrı bir hastane olarak değerlendirdik. Bu hastalarla diğerlerini ayrı girişlerden aldık. Birbirleriyle temas ettirmemeye, bulaşı engellemeye çalıştık."

- "Bu süreçte 65 yaş ve üstü için evde sağlık hizmeti sunduk"

Aydınlı, Kovid-19 sürecinde hastanede tüm tedbirlerin alındığını ve hizmetlerin hiçbirinin durmadığını söyledi.

Bu süreçte hastaları mağdur etmeden çalıştıklarını dile getiren Aydınlı, "Kovid-19 sürecinde hizmetlerin hiçbiri durmadı, 7/24 verilmeye devam etti. Poliklinik hizmeti verdiğimiz branşlarda açıktık. Bu süreçte 65 yaş ve üstü için evde sağlık hizmeti sunduk. Hizmetlerimizde sayısal azaltmaya gitmedik." diye konuştu.

Salgınla mücadele eden hastaların mağdur olmaması için yatak sayısında artış yaptıklarını belirten Aydınlı, hastanede 5 ayrı yerde 27'şer yataklı Kovid-19 yoğun bakımının bulunduğunu sözlerine ekledi.

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