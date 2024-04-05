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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı - Diğer Haberleri

        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Gülnar-Mersin etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:24
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        Mersin'de ikinci etap tamamlandı
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        Gülnar Hükümet Konağı'ndan startı verilen ikinci etapta sporcular, 153,3 kilometre mesafe katetti.

        Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu.

        Etap sonunda genel klasmanda Alman sporcu Roman Duckert birinci, Hollandalı Sven Burger ikinci, yine Almanya'dan Oliver Mattheis üçüncü sırada yer aldı.

        30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Tarsus-Mersin etabı geçilecek.

        Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

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