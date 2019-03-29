Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Her gün kutlama yapıyoruz

Giriş: 29.03.2019 - 08:08 | Güncelleme:  

Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, önceki gece Levent'te bulunan bir benzin istasyonunda görüntülendi. Araçlarına yakıt alan ikili, spor kıyafetleriyle dikkat çekti

  • 1Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 29 Mart'ta 32. yaşını kutlayacak olan İdil Fırat, arkadaşlarının 4 gün önceden yaptığı sürpriz kutlamayla ilgili, "Bana da sürpriz oldu. Asıl kutlamayı 29 Mart'ta yapacağız. İşin kötüsü arkadaşlarım şimdiden kutladı. 29’unda kimse kutlamayacak" dedi.

  • 2Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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    "SÜRPRİZ OLSUN"

    Mert Fırat "Siz sürpriz kutlama yapacak mısınız?" sorusuna "Her gün kutlama yapıyoruz. O gün özel bir şeyler yapacağız tabii ki, sürpriz olsun" şeklinde yanıt verdi.

  • 3Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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    "YOĞURDU VE EKMEĞİ EVDE KENDİMİZ YAPIYORUZ"

    Evlilik sonrası mutfak işlerini ağırlık verdiğini belirten İdil Fırat, “Hamur işleri yapıyorum. Yoğurdu, ekmeği evde kendimiz yapıyoruz” dedi.

  • 4Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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    "BİZİM DÜĞÜNÜMÜZDE DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI"

    Geçtiğimiz günlerde sahne alan Gökçe Bahadır’ın performansını çok beğendiğini belirten Mert Fırat, “Gökçe şarkı söylemeyi çok seviyor. Hatta bizim düğünümüzde de sahneye çıkmıştı. Üçümüz şarkı söylemiştik. Konseri bizi çok heyecanlandırdı” diye konuştu.

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  • 15Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 18Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 19Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 20Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 21Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 22Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 23Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 24Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 25Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 26Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 27Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 28Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 29Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 30Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 31Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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  • 32Mert Fırat-İdil Fırat çifti: Yoğurdu, ekmeği evde yapıyoruz - Magazin haberleri
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