Mert Fırat'ın sesinden Sabahattin Ali öyküleri...

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kültür sanat camiasının sevilen isimlerinden Mert Fırat, Epsilon Yayınevi’nin Sabahattin Ali edisyonlarını taçlandıran bir projeye imza atıp yazarın iki öyküsü ve bir şiirini seslendirdi. Sabahattin Ali’nin öykü ve şiirlerinin bilinirliğini artırmayı amaç edinen kayıtlar, edebiyatseverlerin ücretsiz erişebileceği bir armağan…
Mert Fırat’ın sesiyle hayat bulan “Değirmen” ve “Sırça Köşk” adlı öyküler ile yazarın “Ses” öyküsünde yer alıp “Leylim Ley” adıyla bestelenmiş şiirine, Epsilon Yayınevi etiketiyle yayımlanan kitapların arkasında yer alan QR kod aracılığıyla veya Epsilon Yayınevi’nin resmi Youtube kanalından ücretsiz erişilebiliyor.
KÜRK MANTOLU MADONNA
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna önce 1940-41 yıllarında gazete tefrikası olarak, daha sonra 1943 yılında kitap halinde yayımlanmıştı. Eserin tefrikaları ve ilk basımı karşılaştırılarak hazırlanan bu yeni basım, dönemin yaşantısına dair notlar ve metindeki eski sözcüklere dair açıklamalar içeriyor. Yeni, özgün, eserin ruhuna nüfuz eden bir okuma deneyimi sunuyor.
Kapak Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç
İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan önce 1939 yılında gazete tefrikası olarak, daha sonra 1940 yılında kitap halinde yayımlanmıştı. Eserin tefrikaları ve ilk basımı karşılaştırılarak hazırlanan bu yeni basım, dönemin yaşantısına dair notlar ve metindeki eski sözcüklere dair açıklamalar içeriyor. Yeni, özgün, eserin ruhuna nüfuz eden bir okuma deneyimi sunuyor.
Kapak Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç
KUYUCAKLI YUSUF
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kuyucaklı Yusuf önce 1932-37 yılları arasında gazete tefrikası olarak, daha sonra 1937 yılında kitap halinde yayımlanmıştı. Eserin tefrikaları ve ilk basımı karşılaştırılarak hazırlanan bu yeni basım, dönemin yaşantısına dair notlar ve metindeki eski sözcüklere dair açıklamalar içeriyor. Yeni, özgün, eserin ruhuna nüfuz eden bir okuma deneyimi sunuyor.
Kapak Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç
ROMANLAR, ÖYKÜLER, MEKTUPLAR, ŞİİRLER, YAZILAR, TUTANAKLAR
Kapak Tasarımları: Ethem Onur Bilgiç
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.