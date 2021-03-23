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Mert Fırat, National Geographic'in ekrana getireceği ve dünyanın dört bir yanında yayınlanacak olan 'Bir Su Hikayesi' belgeselinde oynadı.

İklim değişikliği, nüfus yoğunluğu ve yaklaşmakta olan kuraklık gibi etkenler sebebiyle dünya genelini etkileyecek olan su krizini bütün yönleriyle ele alan projenin çekimleri İstanbul, Londra ve Cape Town’da gerçekleştirildi.

Yapımda, üç büyük metropolde su kıtlığına sebep olan etkenlere ışık tutulurken, farklı ülkelerde bu sorunla ilgili çözüm önerilerini paylaşan birçok aktivist ve uzman görüşleri izleyicilerle buluşuyor.

DOLAYLI YOLDAN HARCANAN SUYUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Oyuncu Mert Fırat, belgeselde tüketicilerin su tasarrufu sağlamalarına yönelik evde uygulanabilecek ipuçlarına bir uzman eşliğinde değinirken, günlük hayatımızda direkt ve dolaylı yoldan harcanan suyun önemine dikkat çekiyor.

National Geographic ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Su Hikayesi' belgeseli, ABD, İtalya, İngiltere, Almanya, Avusturalya, Fransa, Hollanda, İspanya, Portekiz ve Güney Afrika gibi dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşması planlanıyor.