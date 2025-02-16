Mert Günok: Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, galibiyeti değerlendirdi.

"MAÇI ÇEVİREBİLECEĞİMİZİN FARKINDAYDIK"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında da iyi oyun sergilediklerini anlatarak "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz." dedi.

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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Mert Günok, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla beraber yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.