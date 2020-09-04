Mert Hakan Yandaş: Sivas'ı özlemişim

Geçtiğimiz Sezon Sivasspor’da forma giyip ilk kez milli takım tecrübesi yaşayan Mert Hakan, daha iyi olacağının sözünü verip, “Sivas’ı gerçekten özlemiştim. İyi bir tesadüf oldu. Benim için yeni bir başlangıç. Milli takımda ilk maçım oldu. Bugün bana görev verdiği için hocama da çok teşekkür ediyorum. Şu anda alışma sürecindeyim. İlk maçım çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra çok daha iyi olacağının sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.