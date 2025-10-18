Habertürk
        Mert Müldür ve Koprena Andjela, nişan fotoğraflarını paylaştı - Magazin haberleri

        Mert Müldür ve Koprena Andjela, nişan fotoğraflarını paylaştı

        Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldızı Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela ile temmuz ayında nişanlandı. Futbolcu nişandan fotoğraflar yayımladı

        Giriş: 18.10.2025 - 19:50 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:00
        Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın başarılı futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz yıl uzun süredir birlikte olduğu Kick boks sporcusu sevgilisi Koprena Andjela’ya evlilik teklifinde bulunmuştu.

        Ünlü futbolcu, ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle temmuz ayında nişanlandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Müldür, paylaşımında beyaz kalp ve sonsuz emojilerine yer vererek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

