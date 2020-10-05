Mert Öcal: Belki hobi olarak yapabilirim

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Oyuncu Mert Öcal, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla beğeni toplayan Öcal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kısa bir alışverişinin ardından Mert Öcal, "Dans videosu sosyal medyada çok konuşuldu, birçok mesaj aldım. Öylesine arkadaşımın yanına gittim, iki saatlik bir çalışmayla böyle bir şey çıktı. Herkes beğendi. Belki hobi olarak yapabilirim. İlerleyen günlerde tekrar bir şeyler deneyebiliriz" ifadelerini kullandı.