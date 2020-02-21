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Mert Öcal kimdir?

Survivor Mert Öcal kimdir? Soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Mert Öcal, Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alan yarışmacıdır. Peki Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? Mert Öcal nereli?

Mert Öcal kimdir?

Survivor Mert Öcal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Mert Öcal Gören, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. İşte Survivor Mert Öcal'ın hayatı hakkında merak edilenler...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

 

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