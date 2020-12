Mert Öcal, Survivor 2020 ile ekrana gelmiş ve son zamanların en çok merak edilen isimlerinden biri olmuştu. MasterChef'e katılan oyuncu hakkında detaylar merak ediliyor. Bir dönem manken Gamze Özçelik ile birliktelik yaşayan Mert Öcal hakkında merak edilen detaylar...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi.

"Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı.

Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı.