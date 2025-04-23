Mertens'in geleceği şekilleniyor
55 gün sonra ilk 11'e dönen Dries Mertens Galatasaray'ı Konya'da zafere taşıdı; üç asist birden yaptı
Ligde lider durumdaki Galatasaray Türkiye Kupası’nda da ilk finalist oldu.
Yarı finalde deplasmanda Konyaspor’la karşılaşan sarı-kırmızılılara turu getiren isimlerden biri ise Dries Mertens’ti.
Şubat itibarıyla ilk 11’deki yerini kaybeden Belçikalı futbolcu 55 gün sonra sahaya 11’de çıktı.
Victor Osimhen’e şık bir orta kesen tecrübeli yıldız ilk asistini yaparken Roland Sallai’nin ikinci golünde de yine şık bir tek pas verdi.
Yusuf Demir’in son dakikalarda attığı golün de hazırlayıcısı olan Belçikalı futbolcu maçı üç asistle tamamladı ve yıldızlaştı.
Morata’nın 11’e eklemlenmesi, devamında Okan Buruk’un Lemina-Torreira-Sara üçlüsünü tercih etmesiyle kulübeye dönen Mertens’in geleceği netleşmiş değil.
Geçen sezon sonunda da futbolu bırakmayı düşünen ancak eşinin ısrarıyla bir sezon daha devam eden Belçikalı’nın sözleşmesi sona eriyor.
Galatasaray yönetimi 10 numara bölgesi için Mertens’i hem maliyet hem de yabancı kontenjanı sebebiyle düşünmüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp futbolu bırakma kararı alması halinde Juan Mata gibi Mertens’e de teknik heyete katılma teklifi yapacak.