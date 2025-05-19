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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mertens’in oğlu Ciro’nun eğlenceli anları - Galatasaray Haberleri

        Mertens’in oğlu Ciro’nun eğlenceli anları

        Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro, şampiyonluk kutlamalarının ardından annesiyle birlikte kameraların karşısına geçerek mikrofonlara 'Şampiyon Cimbom' dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:04 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:04
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        Mertens'in oğlu Ciro'nun eğlenceli anları
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’a 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından futbolcular, saha içinde aileleriyle birlikte şampiyonluğu kutladı.

        Bu futbolculardan biri de Mertens ve ailesiydi. Dries Mertens’in eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens, kutlamaların ardından kameraların karşısına geçerek eğlenceli anlar yaşadı. Ciro, annesiyle birlikte mikrofonlara ‘Şampiyon Cimbom’ dedi.

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