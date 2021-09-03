Merve Aydın'ı yıkan ölüm

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2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl kasım ayında oğlu Mehmet Barlas'ı kucağına alan Merve Aydın, dün kanser tedavisi gören annesi Nilgün Aydın için dua istemişti.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Ardından iki saat sonra annesinin vefatı ile sarsılan Aydın, acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren eski milli atlet, paylaşımında, "Annemi kaybettik... Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun..." ifadelerine yer verdi.

Merve Aydın, daha sonra sözlerini, "Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Ardından Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir." şeklinde sürdürdü. Aydın'a sevenleri başsağlığı mesajları ile destek oldu.

Merve Aydın, yaklaşık dört ay önce ailece verdikleri bu pozu, "Herkese ailesiyle birlikte hayırlı bayramlar dilerim..." notunu düşerek yayınlamıştı.