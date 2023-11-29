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        Haberler Magazin Merve Boluğur çıplak zannedildi! Ünlü güzel sosyal medyanın diline düştü!

        Merve Boluğur çıplak zannedildi! Ünlü güzel sosyal medyanın diline düştü!

        Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü isim son pozuyla sosyal medyanın diline düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:13
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        Yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak fakat sosyal medyada oldukça aktif bir hayat sürdüren Merve Boluğur, gerek magazin basınına yaptığı açıklamalarla gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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        Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 53 günlük evliliğini sonlandıran oyuncu Merve Boluğur, son pozuyla çıplak zannedildi. Ünlü isim gönderisiyle sosyal medyanın diline düştü.

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        Boluğur son olarak garip görünen mini şortu ve üstsüz olduğu düşünülen haliyle poz verdiği pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Instagram hesabında 3.9 milyon takipçisi olan Merve Boluğur'un pozu kısa süre içerisinde 19 binden fazla beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları Boluğur'u Britney Spears'a benzetti. Bir süredir sosyal medyada müstehcen hallerini paylaşan Britney Spears çocukları tarafından da çıplak pozları yüzünden tepki görmüştü.

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        İşte Merve Boluğur'un son pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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