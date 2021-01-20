"SÖZLERİ BANA AİT"

Daha önce ilk şarkısı 'Frekans'ın klip çekimlerine hazırlandığını belirten Merve Boluğur, ikinci çalışması 'Yara' için heyecanlı olduğunu söyleyemişti.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran Boluğur, şarkının sözlerinin de kendisine ait olduğunu duyurmuştu.