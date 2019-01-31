Ekranların sevilen ismi Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Merve Boluğur, “Dizi projeleri teklifleri çok alıyorum ama genel olarak hep devam eden işler olduğu için onlara da ben sıcak bakmıyorum. Setleri özledim ama acele etmiyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz” dedi.