Oyunculuğa ara verip şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, 2 Ekim tarihinde müzisyen Mert Aydın ile dünyaevine girdi. Eşi ile olan pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Merve Boluğu'un yüzüksüz paylaşımı ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklama ile "Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu?" konuya netlik kazandırdı. İşte, o açıklama...