Survivor'dan tanıdığımız ünlü mankenin hayatı internette en çok araştırılanlar arasına da kendine yer buldu. Merve Büyüksaraç'ın yaşamı, kariyeri ve hayatını sizler için derledik. İşte Merve Büyüksaraç kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır? Merve Büyüksaraç'ın kariyeri ve biyografisi

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

Merve Büyüksaraç 13 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. TED Koleji’nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden 2011 yılında mezun oldu.

2006 yılında Startv tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006’da birinci seçildi ve Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.2007 yılında Buzda Dans yarışmasına katılan Büyüksaraç, 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer aldı. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye’ye döndüğünde Survivor’a katıldığına pişman olduğunu ifade ederek hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur. Aktif olarak modellik kariyerine devam etmektedir.