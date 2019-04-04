Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen 2006 Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte bir kafede uzun süre oturan Büyüksaraç, kız arkadaşı ile sohbet edip hasret giderdi.



Daha sonra kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen Büyüksaraç, "Uzun süredir görüşmediğim yakın bir dostlumla bir araya geldik. Konuşacaklarımız o kadar çok birikmiş ki zamanın nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Almam gereken birkaç ürün vardı şimdi onları alıp evime gideceğim. Hepinize kolay gelsin, iyi akşamlar diliyorum" açıklamasında bulundu.



