Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Merve Nur Bengi, büyük hayalini açıkladı

        Merve Nur Bengi, büyük hayalini açıkladı

        Orkun Göntem ile dünya evine giren oyuncu Merve Nur Bengi, birden fazla düğün yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken büyük hayalinin ne olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük hayalini açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Merve Nur Bengi, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İzin gününde olduğunu belirten Bengi, hem yeni projesi hem de evlilik hayatına dair açıklamalarda bulundu.

        Orkun Göntem ile evlenen Merve Nur Bengi, neden birden fazla düğün yapıldığı sorusuna esprili bir yanıt verdi; "Canımız isteyince düğün yapıyoruz. Düğüne doyamadım. Hep birlikte olmak, doğum gününün 100 katı daha güzel bir his."

        Evlilik sonrası hayatlarında büyük bir değişim olmadığını belirten Merve Nur Bengi; "İçsel olarak daha bütün hissediyoruz ama kendi düzenimizde yoğun çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

        Yaklaşan Sevgililer Günü için eşine gizlice hediye bakacağını söyleyen Merve Nur Bengi, hayalindeki sıra dışı düğünü şu sözlerle tarif etti; "Yakında bir düğün daha istiyorum; tadına bakacağım daha çok gelinlik var. Masaların olmadığı, herkesin atlarla koşturduğu masalsı bir tören hayal ediyorum. Uzun yıllar binicilik yaptım, bu konuda sizi şaşırtabilirim.

        #Merve Nur Bengi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası