Merve Nur Bengi, büyük hayalini açıkladı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Merve Nur Bengi, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İzin gününde olduğunu belirten Bengi, hem yeni projesi hem de evlilik hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Orkun Göntem ile evlenen Merve Nur Bengi, neden birden fazla düğün yapıldığı sorusuna esprili bir yanıt verdi; "Canımız isteyince düğün yapıyoruz. Düğüne doyamadım. Hep birlikte olmak, doğum gününün 100 katı daha güzel bir his."

Evlilik sonrası hayatlarında büyük bir değişim olmadığını belirten Merve Nur Bengi; "İçsel olarak daha bütün hissediyoruz ama kendi düzenimizde yoğun çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yaklaşan Sevgililer Günü için eşine gizlice hediye bakacağını söyleyen Merve Nur Bengi, hayalindeki sıra dışı düğünü şu sözlerle tarif etti; "Yakında bir düğün daha istiyorum; tadına bakacağım daha çok gelinlik var. Masaların olmadığı, herkesin atlarla koşturduğu masalsı bir tören hayal ediyorum. Uzun yıllar binicilik yaptım, bu konuda sizi şaşırtabilirim.