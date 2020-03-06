Acun Ilıcalı yönetimindeki Survivor yarışmacısı olan Meryem Kasap, zorlu ada şartlarına katlanıp yarışmayı birincilikle bitirmeye kararlı görünüyor. Yarışmanın başlamasıyla dikkat çeken isimler arasına giren Kasap, takipçileri tarafından çok araştırılıyor. Peki, Meryem Kasap Kimdir? Nereli? Survivor yarışmacısı Kasap hakkında merak edilen her şeyi yazımızda bir araya getirdik.

MERYEM KASAP KİMDİR?

1 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gözlerini açan Kasap’ın doğum yeri Trabzon’dur. Küçük yaşlarda oyunculuğa merak saran Kasap, İlkokul sıralarındayken 3 sene tiyatro ile ilgilendi. Lise yıllarında ise sporla yolları kesişen Meryem Kasap, başarısına başarı eklemeye devam etti.

Lise yıllarındayken okuduğu lisenin takımında 2 sene hentbol oynayan Kasap, sonrasında atletizme yönelerek bireysel spor yapma kararını hayata geçirdi. Atletizme ilk önce sırıkla yüksek atlama branşı ile başlayan genç kadın, yaklaşık 3 sene kadar bu branşla ilgilendi. Yaşanan bir sakatlık sebebi ile mecburi olarak branş değiştiren Kasap, 400 metre branşına geçti. Tüm bunlar olurken lise öğrenimini tamamlayan Kasap, lisansını ise Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde bitirdi.

1 sene içerisinde 400 metrede ilk şampiyonluğuna ulaşan Kasap, milli takıma seçildi. Ülkesi için pek çok şampiyonada yer alan genç kadın, Milletler Kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz şampiyonası ve Balkan Şampiyonasında madalya kazandı. 12 yıldır spor yapan Kasap’ın 8 yılı milli takımda geçti ve halen spor hayatını sürdürüyor. Başarılı sporcu, şimdilerde Personal Trainer'lık ve fitness eğitmenliği yapıyor.

Yarışmada iddialı olduğunu “Kazanmak için yapacaklarımı tahmin bile edemezsiniz.” Sözleri ile açıkça belli eden Kasap, zorlu rakipler arasında olacağı benziyor. Kendisine başarılar dileriz.