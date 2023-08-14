Meryem Uzerli'den 40'ıncı yaşa sambalı kutlama

Yaşamını kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, 40 yaşına bastı. Uzerli, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Berlin'de bir partiyle kutladı.

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Tarihi bir otelde gerçekleşen partiye Meryem Uzerli'nin başta olmak üzere İstanbul, Los Angeles, Paris ve Berlin’den birçok arkadaşı katıldı.