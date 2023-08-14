Meryem Uzerli'den 40'ıncı yaşa sambalı kutlama
40 yaşına basan Meryem Uzerli, doğum gününü Berlin'de kutladı. Partide Brezilya'dan gelen samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı 'Capoeira' gösterisi gerçekleştirildi
Yaşamını kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, 40 yaşına bastı. Uzerli, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Berlin'de bir partiyle kutladı.
Tarihi bir otelde gerçekleşen partiye Meryem Uzerli'nin başta olmak üzere İstanbul, Los Angeles, Paris ve Berlin’den birçok arkadaşı katıldı.
Meryem Uzerli'nin yaş günü partisi, Brezilya'dan gelen Samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı 'Capoeira' gösteriyle bir hayli coşkulu geçti.