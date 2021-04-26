"İNANILMAZ BİR DOĞAYLA KARŞILAŞTIK"

"Kovan filminde" Ayşe karakterini canlandıran Uzerli, daha önce buna benzer bir karakteri canlandırmadığını ve bunun filmdeki rol tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.

Meryem Uzerli, "Ayşe karakteri, şu ana kadar oynadığım karaktere benzemiyor. Ayşe, daha sakin ve daha melankolik bir karakter. Senaryoyu okuduğum zaman, bu projede mutlaka olmak istedim. Bu benim için değişik bir deneyim oldu" dedi.

Çekimlerin Gürcistan sınırları yakınında gerçekleştiğini anlatan oyuncu, çekim süresince doğayla birleştiğini belirtti. Meryem Uzerli, "Burada inanılmaz bir doğayla karşılaştık. Filmin bazı yerleri, 3 bin metre yükseklikteki bir dağın tepesinde çekildi. Bazen bulutları ayaklarımızın altında görüyorduk. Şehir hayatına tekrardan nasıl alışacağımı bir an düşünmeye başlamıştım" ifadelerini kullandı.