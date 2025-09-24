Merzifon nerede? Merzifon hangi şehirde, ilde, bölgede?

İlçenin Karadeniz sahil şeridi ile İç Anadolu platoları arasındaki geçiş noktasındaki konumu, onun iklimini ve ekonomik karakterini belirlemiştir. Merzifon hangi ilde bulunduğu, yani Amasya'nın bir parçası olması, onun Şehzadeler Şehri'nin tarihi hinterlandının bir parçası olduğunu gösterir. Ayrıca, Merzifon konumu nedir sorusunun yanıtı, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda Amasya, Samsun ve Çorum illerinin ortasında yer alan bölgesel bir havalimanına ev sahipliği yapmasının getirdiği modern lojistik önemi de ifade eder.

MERZİFON NEREDE?

Merzifon nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünün iç kesimlerinde yer aldığıdır. İlçe, Karadeniz kıyısındaki Samsun ile İç Anadolu'daki Çorum ve Sivas arasında, Amasya'nın batısında konumlanmıştır. Coğrafi olarak, Canik Dağları'nın güney eteklerinde, verimli Merzifon Ovası (Suluova-Merzifon havzasının bir parçası) üzerine kurulmuştur. Bu ova, bölgenin en önemli tarım alanlarından biridir.

REKLAM

MERZİFON HANGİ ŞEHİRDE, MERZİFON HANGİ İLDE?

İdari olarak Merzifon hangi şehirde ve Merzifon hangi ilde sorularının net cevabı Amasya'dır. Merzifon, Amasya ilinin yedi ilçesinden biri olup, nüfus ve ekonomik gelişmişlik açısından ilin en büyük ve en dinamik ilçesidir. Amasya şehir merkezine yaklaşık 47 kilometre uzaklıkta bulunur. Kendi adıyla anılan ovası, havalimanı, askeri üssü ve organize sanayi bölgesi ile Merzifon, sadece Amasya'nın değil, aynı zamanda tüm bölgenin (Amasya-Çorum-Samsun üçgeninin) önemli bir çekim merkezidir.