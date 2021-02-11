Mesajınız var! Kitapçılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 0:00 / 0:00

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Habertürk’ten Ozan Kelleci’nin haberine göre, pandemi döneminde kitapçılar da zor dönem yaşıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Pandemide online kitap satışları Türkiye'deki yayıncılık sektörü içinde yüzde 22-23 civarından, pandemide yüzde 75'e çıktı çok da doğal; çünkü yayınevleri kapalıydı” dedi. Kitabevi işletmecisi Berk Parça ise rekabet şanslarının olmadığını dile getirirken, bir başka kitabevi işletmecisi Kemal Koçak da “Böyle giderse küçük kitapçılar yok olur” diye konuştu.

İnternet üzerinden kitap satışında uygulanan dev kampanyalar küçük ve orta ölçekli kitabevlerinin belini büktü. Üstüne bir de pandemi eklenince kitaplar rafta kaldı. Birçok kitabevi kepenk kapattı. Kitapçıların tek bir talebi var, o da “sabit fiyat” uygulaması.

KAMPANYALAR DA ETKİLİ

Online kitap satışlarında yapılan kampanyalar da satışlarda etkili olurken, bir kitapsever “İnternetten aldığımda direkt evime geliyor. İnternetten toplu alınca normal kitabevlerinde daha uygun oluyor” derken, başka bir kitapsever de “Kitabevinden almayı tercih ederim çünkü kitapları hissetmek daha güzel oluyor. Genelde kitabevi gezip, internetten almak zorunda kalıyorum” dedi.

Kenan Kocatürk, online satışlarda yapılan kampanyaların da kitabevlerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Biz online kitap satışı olmasın demiyoruz ama yıkıcı indirimler olduğu koşulda kültürel hayatımızın temel zenginliğini yaratan kitabevlerinin ayakta kalması lazım” ifadelerini kullandı.

Kitabevi işletmecisi Kemal Koçak da “Biz bu durumda onlarla yarışamıyoruz. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Sabit fiyat kesinlikle olmalı. Dünyanın hiçbir yanında böyle bir indirim yok” derken, kitabevi işletmecisi Berk Parça ise “Biz de internet üzerinden kitap satışı yapıyoruz. Sabit fiyat kararı alınmadığı sürece de bu haksız rekabet devam edecektir” diye konuştu.

SABİT FİYAT ŞARTI TALEBİ

Kitabevi sahipleri kitaplarda “sabit fiyat şartı”nın getirilmesiyle eşit şartların oluşabileceğini belirtirken, konuyla ilgili olarak Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk şunları söyledi:

“Dünyada sabit fiyat kanunları var. Onlineda ya da bir başka yerde indirimi müsaade etmiyor, bu kanunlar. Yeni kitapların sergilenmesi ve okurla buluşması açısında ayakta kalmasını isteyen bir yapısı var. Sabit fiyat kanunu çıktığında herkesin de kitaba rahat ve uygun fiyata erişeceği bir yayıncılık dünyasına adım atmış olacağız.”

“YOU'VE GOT MAİL” (MESAJINIZ VAR) FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİ

Kitabevlerinin yaşadığı bu durum, 1998 yılında çekilen, başrollerini Meg Ryan ile Tom Hanks’in oynadığı “You’ve got mail/Mesajınız Var” filmini akıllara getirdi. Kitabevi sahibi Kathleen Kelly (Meg Ryan),karşısına açılan kitabevi zinciri sahibi Joe Fox (Tom Hanks) ile gerçek dünyada birbirlerine rakip iken sanal dünyada birbirinden etkilenmesini konu alıyor.