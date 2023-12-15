Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik MESAM'ın yeni başkanı belli oldu

        MESAM'ın yeni başkanı belli oldu

        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yeni yönetimini seçti. MESAM'dan  yapılan açıklamaya göre, MESAM'ın 17. Olağan Genel Kurulu'nda oyların yüzde 88'ini alan Recep Ergül yeniden başkan seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        MESAM'ın yeni başkanı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir otelde gerçekleştirilen seçime, Değişim ve Reform Grubu olarak giren Recep Ergül, diğer aday Cahit Berkay ile yarıştı. Ergül 988 oyun 855'ini, Cahit Berkay ise 133 ünü aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergül, "Ben bir şey kazanmadım. MESAM kazandı. Beş yıl önce yola çıktığımızda 'Biz kazanırsak MESAM kazanır.' dedim. İki buçuk yılda neler kazandığımızı cümle cihana gösterdik. Şimdi farklı bir süreç başlıyor hepiniz için. Benden desteğini esirgemeyen her bir MESAM üyesine teşekkür ediyorum. MESAM emin ellerde." ifadelerini kullandı.

        Ergül, mutluluğunu şu sözlerle aktardı:

        "Sizler bana hayatımdaki sevginin en büyüğünü yaşattınız. Konsere çıktığımızda karşımızda binlerce sevenimiz olur ama sanatçıların gönlüne inebilmek çok zor bir iştir. Ben bu güzel gönüllere girebilmek için ne yaptım, nasıl layık oldum bilmiyorum. O güzel gönüllerinize bir kez daha giriyorum."

        MESAM'ın yeni yönetiminde Mustafa Kul, Gökhan Kırdar, Selim Çaldıran, Tuğba Akkavak, Aytekin Ataş, Ekrem Ataer, Hakan Sarıca, Özkan Can Canbolat, Ferzende Kaya ve Salih Turhan yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...