Meslek lisesi alan seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Meslek lisesi öğrencileri 26 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında e-okul üzerinden alan seçimi başvurularında bulundu. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı alan seçim sonuçlarının tarihini açıkladı. İşte detaylar...

E-OKUL VBS GİRİŞ

MESLEK LİSESİ ALAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.