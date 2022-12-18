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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

Arjantin'in tarihi futbolcusu Lionel Messi, belki de son Dünya Kupası'na rekorlarla veda ediyor

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  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. 
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

    Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

     
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor
  • Messi, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlara devam ediyor

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