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Messi ve Ronaldo yine rakip oluyor!

Messi ve Ronaldo'nun yolları yine kesişecek. Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini söyledi. İşte detaylar...

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  • Messi ve Ronaldo yine rakip oluyor!

    Futbolun iki yıldızı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bir kez daha karşı karşıya gelecek. Adres bu kez Suudi Arabistan olacak.
  • Messi ve Ronaldo yine rakip oluyor!

    PSG, 18-19 Ocak tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gideceğini açıkladı.
  • Messi ve Ronaldo yine rakip oluyor!

    Fransız ekibinin kamp programı kapsamında Al Nassr takımı ile de bir hazırlık maçı oynayacak. Mücadele iki Dünya yıldızını bir kez daha karşı karşıya getirecek.
  • Messi ve Ronaldo yine rakip oluyor!

    Rudi Garcia da Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’daki futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo’nun sahaya ne zaman adım atacağı sorusunu yanıtladı. Garcia, “Ronaldo ilk maçını Al Nassr formasıyla oynamayacak. Al Hilal ve Al Nassr’daki futbolculardan oluşan karma takımla seyirci önüne çıkacak.” ifadelerini kullandı.
  • Messi ve Ronaldo yine rakip oluyor!

    Portekizli oyuncu, Manchester Unıted forması giydiği dönemde fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.

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