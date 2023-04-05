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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

PSG'de umduğunu bulamayan Lionel Messi'ye teklif yağmaya devam ediyor! Barcelona ile anılan Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan'dan da flaş bir teklif geldi

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  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    PSG ile yol ayrımına geldiği konuşulan Lionel Messi'ye tıpkı Cristiano Ronaldo'ya olduğu gibi Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği belirtildi.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al-Hilal'ın Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi. 

     

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Fabrizio Romano'nun haberinde Lionel Messi'nin Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtilerek teklife ne yanıt vereceğine ilişkin tahmin yapılamadığı ifade edildi.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    BARÇA, FFP SONUÇLARINI BEKLİYOR

    Öte yandan Sporx'in aktardığına göre Messi'yi yeniden kadrosuna katarak Arjantinli süperstarın son durağı olmak isteyen Barcelona'nın teklif yapmak için Financial Fair Play için hesaplanacak rakamların sonuçlarını beklediği belirtildi.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    PSG'YE VEDA KARARI ALDI

    Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasında birliktelik sona eriyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Fransa'da yayın yapan L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı. 

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    PSG'nin halihazırda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    RONALDO İLE YENİDEN RAKİP OLACAK

    Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi gerçekleştiği takdirde, kariyerleri boyunca sürekli karşılaştırılan ve büyük rekabet içinde olan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin yolları yeniden kesişecek. 
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan devletinin dünyada tanınırlığını artırmak için futbol sektörüne büyük önem verdiği ve bu nedenle Ronaldo'nun ardından Messi'yi de ülke futboluna kazandırmak istediği kaydedildi. 

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Messi transferinin gerçekleşmesi durumunda iki yıldızın Barcelona ve Real Madrid'de 10 yıl boyunca yaşadıkları rekabet, kariyerlerinin son döneminde yeniden alevlenecek.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ülkenin en önemli kulüplerinden Al Nassr'a transferiyle yatırım ve ekonomik kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan basınında, Ronaldo'nun 2025'e kadar sürecek sözleşmesinde yıllık maaşının 75 milyon avro olduğu iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazancının, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Sosyal medyada dünya çapında en çok takip edilen kişilerden biri olan Ronaldo, sportif değerinin ötesinde Suudi Arabistan için doğrudan ve dolaylı bir tanıtım olarak değerlendiriliyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Ronaldo, üç platformda 795 milyona ulaşan hayran kitlesiyle sosyal medyadaki en popüler futbolcu olmayı sürdürüyor.

     

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Ronaldo'nun Instagram'da yaklaşık 530 milyon, Twitter'da 106 milyon ve Facebook'ta 159 milyon takipçisi bulunuyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

     

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile sözleşme imzalamasının ve ülkeye adım atmasının ardından "#Ronaldo" etiketi birkaç gün boyunca trend listesinde kaldı. Bu da Suudi Arabistan'ın adının iletişim platformlarındaki dolaşımını artıracak bir adım olarak görülüyor.

     

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Portekizli yıldızın Suudi Arabistan Ligi'nin yanı sıra Asya Kupası Şampiyonası'na da güçlü katkısı olacak. Ronaldo'nun adı tek başına turnuvanın formatını değiştirebilecek ve küresel takip ve sponsorlukları çekebilecek kapasitede.

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    TURİZM SEKTÖRÜ CANLANDIRILMAK İSTENİYOR

    Suudi Arabistan, normal koşullarda günlük ortalama 11 milyon varil petrol üretim ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi ve günlük ortalama 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı durumunda. Bu, ülkenin toplam gelirin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Riyad yönetimi, gelirlerini çeşitlendirme amacıyla birkaç yıl önce açıkladığı "2030 Vizyonu"na büyük önem veriyor. Ronaldo transferinin de bu vizyona önemli katkı sağlaması bekleniyor.

     

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan, açıkça bahsetmese de yıldız futbolcuyla anlaşmasıyla "hac ve umre dışında" turizm endüstrisini canlandırmak istiyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Riyad'ın Ronaldo'yu getirerek herhangi bir Batılı ailenin ülkede özgürce ikamet edebileceği mesajını verdiği değerlendiriliyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" kapsamında ülkeye yılda 100 milyon turist çekmenin yanı sıra 2030'da turizm sektöründe 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedefliyor.

     
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Turizm sektörünün 2022'de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYİH) katkısı yüzde 5,3 seviyesindeydi. 2030'a kadar turizmin GSYİH içindeki payının yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    SPOR YATIRIMLARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

    Spor yatırımı, Avrupa ve Güney Amerika'daki kulüplerin satın alınmasıyla başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez yatırım kanallarının en önemli ayaklarından biri haline geldi.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Cristiano Ronaldo anlaşması öncesi Ekim 2021'de, şu an İngiltere Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan Newcastle United'ı 300 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Riyad, bu adımlarla spor yatırımlarını da artırmayı hedefliyor.
  • Messi'ye çılgın teklif! Sezon sonunda ayrılıyor

    Suudi Arabistan, yabancı yatırımlar için bir dizi kolaylık ve teşvik yoluyla küresel bir ticaret ve finans merkezine dönüşme çabalarına paralel olarak turizmde de bölgesel bir merkez haline gelmek için güçlü bir rekabet ortamına girmiş görünüyor.

     

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