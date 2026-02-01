Habertürk
        Mesud Barzani, Suriye'deki mutabakattan memnun

        Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 01:19 Güncelleme: 01.02.2026 - 01:19
        Mesud Barzani, Suriye'deki mutabakatan memnun
        Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakattan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

        Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara​​​​​​​ ile Barzani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

        Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın, Suriye devletinin "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarına bağlılığını vurguladığı, tüm Suriyelilerin kanun önünde eşit olduğunu ve eşit haklara sahip bulunduğunu" ifade ettiği aktarıldı.

        Öte yandan Barzani ise "Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan kapsamlı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, mutabakatın Suriye'nin birliğini ve istikrarını garanti altına alacak şekilde uygulanmasının önemine" dikkati çekti.

        Açıklamada, her iki tarafın da anlaşmanın hayata geçirilmesi ile Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sunmak amacıyla işbirliği ve ortak koordinasyonun önemini vurguladığı kaydedildi.

        Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

        Denizli'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

        Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. (İHA)

