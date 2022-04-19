Anadolu rock camiasına yeni soluk:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Mesud Paraga: Anadolu rock camiasına yeni soluk - Magazin haber
ABONE OL

Anadolu rock camiasına yeni soluk:

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan özellikle Barış Manço ve Cem Karaca'nın öncülüğünü yaptığı Anadolu Rock akımından etkilenen Mesud Paragan, bu doğrultuda beste çalışmalarına başladı

Mesud Paraga: Anadolu rock camiasına yeni soluk - Magazin haber
Anadolu rock camiasına yeni soluk
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2016 yılında ilk albümü "Karma Karışık"ı dijital platformlarda yayımlayan sanatçı Mesud Paragan, "Ütopya" ile art arda gelen tekli ve EP'lerin ardından 2017 yılında Teoman, Kardeş Türküler, Ziynet Sali, Cem Adrian gibi ünlü sanatçıların yer aldığı "Mahzuniye Saygı Albümü"nde "Oy Babo" türküsünü seslendirdi. "Oy Babo" ile yer aldığı "Mahzuni'ye Saygı" albümüyle ilk büyük çıkışını yaptı.

Mesud Paragan, çok ara vermeden geçtiğimiz gün yayınlamış olduğu ''Gönül Davası'' Ep'sini dinleyicisiyle buluşturdu.

Ep'de yer alan ''Yenildim ve Kelebek'' şarkılarını da aynı anda tüm müzik platformlarında yayımlayan Mesud Paragan, hem besteciliğini hem de profesyonel müzik kariyerini ileriye taşıyan bir çalışma olduğunu dile getirerek, sektörde kalıcı ve başarılı bir adım daha atmış oldu.

2020 ortasında Almanya'da pandemi dolayısıyla mağdur olan müzisyenlere yardım amaçlı olarak "Anadolu Rock Aid 1" proje albümünde Aşık Mahzuni Şerif eseri "Değme Tabip Sızlıyor Yaralarım" yorumuyla yer alan Mesud Paragan, 2020'nin son günlerinde, "Daire:5" EP'sini takip eden süreçte "Vur Vur" ve "Yürüdüm" teklilerini, ayrıca "Anatolia Acoustic" albümünü yayınladı.

Yönetmenliğini Büşra Hızır'ın, görüntü yönetmenliğini Cem Burhan'ın, sanat yönetmenliğini ise Ufuk Özek'in üstlendiği retro klip; 80'ler esintileriyle harmanlanan ve özel hazırlanan kostümler eşliğinde görsel bir ziyafete dönüştü. Öncesinde uzun süre titizlikle hazırlanılan klip çekimlerinde Mesud Paragan'a kalabalık ve özel seçilmiş bir cast eşlik edince ortaya film tadında bir klip çıktı.

Paragan'ın yeni projesi Gönül Davası, tüm müzik platformlarında yerini aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sıla ile Zeynep Avcı stüdyoya girdi
MÜZİK Stüdyoya girdiler
Son dakika: Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı ve klibi olay oldu! - Magazin Haberleri
MÜZİK Aleyna emin adımlarla ilerliyor!
Nova Norda: Beni en çok gaza getiren parça
MÜZİK "Beni en çok gaza getiren parça"
Aleyna Tilki'in hedefi müziğiyle tüm dünyada var olmak!
MÜZİK Hedefi müziğiyle tüm dünyada var olmak!
'Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan yeni tekli
MÜZİK 'Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan yeni tekli
Doğuş, 'Yaramız Eksilmiyor' dedi
MÜZİK Doğuş, 'Yaramız Eksilmiyor' dedi
Can Bonomo'dan 'Gazapistan'
MÜZİK Can Bonomo'dan 'Gazapistan'
Fatih Ahıskalı, 'İstanbul Arabesque Project'e katıldı
MÜZİK 'İstanbul Arabesque Project'e katıldı
Sevda Deniz Karali'den yeni tekli
MÜZİK Sevda Deniz Karali'den yeni tekli
Su Soley'den albüm sürprizi!
MÜZİK Su Soley'den albüm sürprizi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.