Mesut, Twitter hesabından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra görseliyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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