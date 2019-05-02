Mesut Özil, Arsenal'den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak takımda mutlu olduğunu ve Londra ekibinde kalmak istediğini açıkladı.

Adı zaman zaman transfer dedikodularında yer alan Mesut Özil, Arsenal'deki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Unai Emery'nin takıma gelişinin ardından eskisi kadar forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Türk asıllı yıldız futbolcu, Arsenal'de kalmak istediğini açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Mesut Özil, ''Henüz 30 yaşındayım ve önümde uzun seneler var. Burada, Arsenal'de kalmak istiyorum. Kulübümle iki yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında ne olur bilmiyorum ama şu an takımdan ayrılmak istemiyorum'' dedi.

Unai Emery ile arasında herhangi bir problem bulunmadığını da dile getiren Özil, ''Bu konu hakkında çok fazla spekülasyon var fakat aramızda hiçbir problem yok.'' dedi.

2013 yılında Real Madrid'den 47 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, altıncı sezonunu geçirdiği Londra ekibinde bu sezon bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken 6 gol atıp 2 asist yaptı.