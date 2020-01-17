Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Metal işkolunda 200 iş yeri ve 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ekim ayında başladı. 110 bin kişi ile en çok üyeye sahip Türk Metal Sendikası, ilk altı ay için yüzde 26.28 oranında ücret zammı talebiyle masaya oturdu. MESS yüzde 6.05’lik ücret artışı teklif edince görüşmelerden sonuç alınamadı. Resmi arabulucu sürecinden de uzlaşma çıkmadı. Bunun üzerine Türk Metal Sendikası grev kararı aldığını açıkladı. Grev uygulama kararı için 60 günlük süre bulunuyor.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bir süredir iş yerlerinde vardiya giriş çıkışlarında iş durdurduklarını, Pazar günü de Bursa’da uyarı mitingi yapacaklarını söyledi. Kavlak, bütün bunlardan sonuç alamazlarsa eylemlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Geçen hafta TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Çelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci bir araya gelerek toplu iş sözleşmesi sürecinde birlikte hareket edeceklerini duyurdular.

İşçi kesiminde bu gelişmeler yaşanırken, işveren sendikası MESS önce ilk altı aylık ücret artışı teklifini yüzde 8’e yükselttiğini açıkladı. MESS bugün işçi sendikalarına çağrıda bulunarak, pazartesi sabah toplantıya davet etti.

HALUK LEVENT KONSER VERECEK

Türk Metal Sendikası’nın Pazar günü Bursa’da yapacağı mitingin ardından sanatçı Haluk Levent işçilere konser verecek.