Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Meteoroloji açıkladı! 19 Aralık Cuma bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu puslu bir havanın etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 19 Aralık Cuma MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 01:02 Güncelleme: 19.12.2025 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        3

        İSTANBUL °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        4

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        5

        ANKARA °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler