Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Aralık Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu puslu bir havanın etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 19 Aralık Cuma MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu