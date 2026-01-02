Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Yeni yılın ilk gününde yurt geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ocak ayında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, ocak ayında beklenen yoğun kar yağışları ve buzlanma nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Peki, "2 Ocak Cuma hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji aylık hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde ocak ayı boyunca mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte 2 Ocak Cuma hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve İstanbul'un doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yarın Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yarın Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA -12°C, -2°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu