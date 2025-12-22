Meteoroloji açıkladı! 23 Aralık Salı hava nasıl? İl il hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuyla birlikte 23 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu netlik kazandı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Özellikle kuzeybatı kesimlerde rüzgârın yön değiştirmesi dikkat çekerken, İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel hava durumu merak ediliyor. İşte detaylar...
Haftanın ikinci gününde hava koşullarının nasıl olacağı Meteoroloji’nin son değerlendirmeleriyle birlikte gündeme geldi. 23 Aralık Salı günü için yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Rüzgârın ise ağırlıklı olarak güneyli yönlerden esmesi beklenirken, büyük şehirlerde günün hava durumu araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur