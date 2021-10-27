Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu