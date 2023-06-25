Meteoroloji'den açıklama! Ülke geneli 28 derece üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 27°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 38°C
Az bulutlu ve açık
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
YORUMLAR