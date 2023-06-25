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Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji duyurdu: Ülke geneli 28 derece üzerinde! - İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu haberleri
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Meteoroloji'den açıklama! Ülke geneli 28 derece üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

Meteoroloji duyurdu: Ülke geneli 28 derece üzerinde! - İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu haberleri
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 27°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 38°C

Az bulutlu ve açık

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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