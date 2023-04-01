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Haberler Gündem Hava Durumu SARI ALARM! Meteoroloji'den kritik uyarı! 10 kent için yağmur uyarısı - 1 Nisan Hava durumu son dakika, İstanbul'da hava durumu, 1 Nisan hava durumu
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Meteoroloji'den kritik uyarı! 10 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4-8 derece yükselirken Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sağanak tahmin ediliyor. Fırtınanın hızı ise 10 kentte 70 kilometreyi bulacak. Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

SARI ALARM! Meteoroloji'den kritik uyarı! 10 kent için yağmur uyarısı - 1 Nisan Hava durumu son dakika, İstanbul'da hava durumu, 1 Nisan hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

D.KARADENİZ VE D.ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ

Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINANIN HIZI 70 KM OLACAK

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

10 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 20, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

BURSA: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

MANİSA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

ADANA: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı.

HATAY: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 16, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 18, Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu.

KONYA: 18, Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu.

BOLU: 17, Parçalı zamanla çok bulutlu.

KASTAMONU: 17, Parçalı zamanla çok bulutlu.

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 12, Parçalı bulutlu.

ELAZIĞ: 11, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 3, Parçalı bulutlu.

KARS: 4, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 14, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 13, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 15, Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 14, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 8, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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