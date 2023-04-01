Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

D.KARADENİZ VE D.ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINANIN HIZI 70 KM OLACAK Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

10 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa.