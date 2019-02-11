Önce lodos sonra poyraz vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara'da beklenen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz),perşembe günü akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.