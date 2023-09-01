Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul Parçalı Bulutlu 31° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 31° Trabzon Kısmen Güneşli 30° Bursa Parçalı Bulutlu 29° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Kısmen Güneşli 31°

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.