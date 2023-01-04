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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sis ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı! 4 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den sis ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'un doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da sis ve pus bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den sis ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı! 4 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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