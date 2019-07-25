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HaberlerGündem

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! O illerde yağış uyarısı yapıldı! İşte hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki Yarın havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Sakarya’nın doğu ve Ankara’nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Peki Yarın havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 16°C33°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 17°C33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 12°C30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 23°C31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C39°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! O illerde yağış uyarısı yapıldı! İşte hava durumu

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