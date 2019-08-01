Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı en düşük 24 derece olurken, en yüksek ise 32 derece.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU