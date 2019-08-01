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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da yarın hava nasıl? İstanbul hava durumu 5 günlük

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merka konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için son dakika sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte, Meteoroloji 2 Ağustos İstanbul hava durumu 5 günlük...

istanbulda hava yarın nasıl

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı en düşük 24 derece olurken, en yüksek ise 32 derece. 

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

 

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
02 Ağustos Cuma243261932015,536,420,929,8
03 Ağustos Cumartesi23324991111635,320,829,7
04 Ağustos Pazar24295890201636,62130,2
05 Ağustos Pazartesi222862851915,435,22130,2
06 Ağustos Salı213043891916,136,32130,2

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