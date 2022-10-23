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Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerine dönüyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcaklıkların, ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında görüleceği kaydedildi. Bugün ise Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı ifade edildi

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların, ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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