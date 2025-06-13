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        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji uyardı! 13 Haziran Cuma güncel hava durumu ile bugün hava nasıl?İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji uyardı! 13 Haziran Cuma güncel hava durumu ile bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre; hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji aynı zamanda toz taşınımı uyarısında bulundu. Peki, 13 Haziran Cuma bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 00:42 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:42
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Peki, 13 Haziran Cuma hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        13 HAZİRAN CUMA HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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        İSTANBUL 19°C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR 22°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık.

        ANKARA 18°C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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